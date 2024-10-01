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01 октября, 06:30

Общество

Телеграм-канал "Москва 24" и проект "Сортировочная" запустили новый конкурс

Телеграм-канал "Москва 24" и проект "Сортировочная" запустили новый конкурс

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Телеграм-канал "Москва 24" совместно с проектом "Сортировочная" подготовили новый конкурс, в ходе которого москвичи смогут узнать, как заботиться об экологии.

В качестве призов представлены наушники и мерч. Для участия нужно перейти по QR-коду, подписаться на указанные каналы и нажать под конкурсным постом кнопку "Участвую".

Победителя определят случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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