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01 октября, 07:15

Общество

Россиянам рассказали о новых законах, вступивших в силу с 1 октября

Россиянам рассказали о новых законах, вступивших в силу с 1 октября

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С 1 октября в России проиндексируют пенсии военным, а также увеличат зарплаты сотрудникам федеральных государственных учреждений, включая медработников, преподавателей, ученых, а также гражданский персонал силовых ведомств.

Также с 1 октября и до конца года будут действовать более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Значительно вырастет утилизационный сбор на автомобили. Его проиндексируют сразу на 70–85%.

А вот оформить страховой случай автовладельцам будет проще. Это можно сделать в приложении или на сайте страховой компании в личном кабинете. Теперь на бланке извещения о ДТП, который получают вместе с полисом ОСАГО, будет размещаться QR-код. По нему можно перейти на сайт "Госуслуги", где описан порядок оформления аварии по европротоколу.

1 октября начинается осенний призыв. О его особенностях рассказали в Минобороны – бумажные повестки будут доставлять лично призывникам под расписку и по почте. И появится возможность обжаловать в досудебном порядке решения призывной комиссии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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