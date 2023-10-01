Сентябрь в Москве стал самым сухим и теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений

Сентябрь в Москве стал самым теплым и сухим за всю историю метеонаблюдений. Об это сообщили в Гидрометцентре РФ.

Рекорды обновили и европейские страны. По данным синоптиков Франции, средняя температура в сентябре составила 21,5 градус по Цельсию, что выше нормы на 3,5 градуса. В эти выходные переживали сильную жару жители Испании и Португалии. Там воздух прогрелся до 30-35 градусов.

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