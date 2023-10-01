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01 октября, 09:45

Общество

Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

Москвичам рассказали о главных событиях из жизни российских регионов

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В селе Хутрах в Дагестане за несколько часов сгорело 20 домов. Уточняется, что это жилые и хозяйственные постройки. Не менее восьми домов уничтожены полностью. Сигнал о тревоге поступил спасателям накануне вечером. Ликвидировать пожар получилось только к полуночи. Глава Республики заявил, что власти окажут помощь в восстановлении.

На Приморский край обрушился мощный град. По словам местных, явление стало для них большим сюрпризом. Синоптики обещали только дожди. Градины местами выпали очень крупные – размером с перепелиное яйцо.

В Анапе туристам, отдыхавшим на пляже составили компанию дельфины. Двое взрослых животных и один маленький дельфин подплыли прямо к берегу, чтобы поохотиться на мелководье. Людей морские животные совершенно не боялись, но поплавать с морскими обитателями наперегонки никто не решился.

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