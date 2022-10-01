Останкинская телебашня скрылась в тумане. На данный момент видно только лишь часть подсветки внизу.

Верхние же этажи разглядеть невозможно. Причем шпиль в тумане еще с самого утра субботы, 1 октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

