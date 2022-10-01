Повышенный уровень погодной опасности объявили в Москве

Дожди обрушились на Москву. В столице также прогнозируются грозы. До конца дня 1 октября будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость на дорогах и парковать машины на открытых местах, а пешеходам – не прятаться под деревьями.

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