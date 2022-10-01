Риелтор прокомментировала объявление о продаже замка Пугачевой

Певица Алла Пугачева выставила на продажу свой замок. Поместье в подмосковной деревне Грязь народная артистка оценила в миллиард рублей. В доме имеется шесть этажей, бассейн и театр.

Сама же певица, по данным СМИ, вернулась в Израиль вместе с детьми.

По словам риелтора Натальи Перескоковой, локация недвижимости является хорошей с экологической точки зрения. Однако, как уточнила эксперт, данное направление для жилья является не модным: там нет звездных соседей, кроме того, это неохраняемый коттеджный поселок.

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