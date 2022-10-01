Москвичи получают уведомления об аннулировании повесток

Москвичи начали получать уведомления об аннулировании повесток. Уточняется, что это является результатом сверки данных запасников.

В настоящее время работают специально созданные группы при военкоматах. Также жалобы принимают по горячей линии. Там также помогают гражданам разобраться в вопросах призыва. А для родственников мобилизованных создали центр поддержки.

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