МЧС предупредило о предстоящей грозе в Москве

На столицу надвигается гроза. Об этом предупреждает МЧС. Сильные дожди могут начаться в некоторых районах Москвы уже в ближайшие часы и лить до конца суток.

Ранее утром Москву окутал сильный туман, который скрыл из видимости высотные здания и послужил причиной отмены авиарейсов. Что происходит с погодой в столице прямо сейчас? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.