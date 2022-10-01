Сотрудники столичных префектур разносят уведомления об аннулировании повесток

Сотрудники столичных префектур разносят жителям Москвы уведомления об аннулировании повестки. Это результат проверки мобилизационных учётных данных, а также уже разосланных повесток.

Для оперативного рассмотрения жалоб открыта горячая линия. Кроме того, с понедельника в военкоматах работают специальные группы, они также помогают гражданам разобраться в вопросах призыва. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.