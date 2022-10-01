На Москву надвигается гроза с сильным дождем. Об этом предупреждает Главное управления МЧС России по столице.

Непогода может прийти уже в ближайшие часы и бушевать до конца суток. Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать осторожность, парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.