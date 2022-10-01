Москвичам рассказали о работе столичных мобилизационных призывных пунктов

Мобилизационные призывные пункты в Москве работают сразу в нескольких районах столицы. Они открыты не только в будни, но и в выходные.

Одна из таких площадок располагается на ВДНХ. Здесь родные провожают мобилизованных, а сами военнослужащие получают сухпайки и обмундирование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.