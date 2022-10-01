Москвичи начали получать уведомления об аннулировании повесток. Их разносят сотрудники столичных префектур.

Уведомления последовали за проверками мобилизационных учетных данных, а также уже разосланных повесток. Для оперативного рассмотрения жалоб открыта горячая линия, с понедельника в военкоматах работают специальные группы, они также помогают гражданам разобраться в вопросах призыва.