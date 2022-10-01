"Сортировочная": дети

В мире все больше людей говорят о нежелании заводить детей из-за глобальных климатических изменений. Есть даже целое общественное движение BirthStrike – "Родильная забастовка". Звучит странно, но число сторонников движения растет во всем мире. Есть ли в этом хоть какой-то смысл? Кто решил устроить родильную забастовку и что будет, если ограничивать рождаемость?

Об этом – в новом выпуске программы "Сортировочная".