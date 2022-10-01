Москвичи начали получать уведомления об аннулировании повесток. Их разносят сотрудники столичных префектур. Это результат проверки мобилизационных учетных данных, а также уже разосланных повесток.

Для оперативного рассмотрения жалоб открыта горячая линия, с понедельника в военкоматах работают специальные группы, они также помогают гражданам разобраться в вопросах призыва.

Одну из историй рассказал студент-очник Алексей. Он заявил, что получил справку в университете и прибыл в военкомат для уточнения данных, после чего его повестка была погашена. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.