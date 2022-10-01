На сайтах объявлений начали продавать "обереги от армии"

Россиянам начали предлагать обереги, которые якобы должны спасти от мобилизации. Такие объявления появились на сайтах бесплатных объявлений и в соцсетях.

Продавцы обещают выраженный эффект от ручной работы. Эксперты советуют быть внимательными в Сети. Основной площадкой для распространения фейков называют телеграм-каналы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.