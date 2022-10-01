Более 180 тысяч человек приняли участие в митинг-концерте "Выбор народа. Вместе навсегда". Это данные МВД Москвы.

Концерт посвящен знаковому событию – воссоединению Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Мероприятие началось сразу после церемонии подписания соответствующих договоров. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.