Мобилизационные призывные пункты в Москве запустили в нескольких районах города

Мобилизационные призывные пункты в Москве работают сразу в нескольких районах столицы. Они открыты не только в будни, но и в выходные.

Одна из таких площадок располагается на ВДНХ. Здесь, в частности, выдают обмундирование, сухпайки – все, что будет необходимо мобилизованным. Такое решение приняла мэрия Москвы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.