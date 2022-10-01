На Дмитровском шоссе к людям вышел лось. Животное совершенно невозмутимо рассматривало и машины, и тех, кто его снимает. Зоологи просят при таких встречах не проявлять к животному излишний интерес и ни в коем случае не прогонять – напуганный лось может серьезно ранить.

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