После объявления частичной мобилизации многие резервисты не стали ждать повесток и явились в военкоматы добровольцами. Речь идет не только о мужчинах. Из Москвы в районы проведения СВО отправляется девушка – врач-кардиолог Жанетта Бахова. В пандемию она вызвалась волонтером в ковидный госпиталь. Теперь готова поехать и на передовую.

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