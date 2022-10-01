Москвичей предупредили о дождливой погоде в выходные

Выходные в Москве будут дождливыми, но теплыми. Повышение температуры вызвано приходом теплого воздуха со стороны Ближнего Востока.

Дожди будут идти всю субботу. В воскресенье похолодает, но не намного. И опять не обойдется без дождей. Метеорологи уже говорят о том, что за первые выходные октября в столице выпадет около 30% от всей месячной нормы осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.