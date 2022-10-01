В РФ расширили число категорий специалистов с бронью от частичной мобилизации

Студентов и специалистов важных для работы отдельных отраслей добавили к тем, кто может получить отсрочку от частичной мобилизации. Это, например, работники IT и оборонно-промышленного комплекса.

Какие условия при этом должны быть соблюдены? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.