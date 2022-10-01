Вильфанд рассказал о погоде в первые дни октября

Первые дни октября в Москве, приходящиеся на выходные, будут дождливыми, но теплыми. Об этом сообщил в пятницу, 30 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воздуха установится на уровне 15 – 17 градусов тепла, что на пять пунктов выше нормы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.