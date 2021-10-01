Москвичам рассказали о погоде в выходные

Над Москвой зависли тучи. В эти выходные горожан ожидает хмурая погода. Не исключен моросящий дождь.

Солнце не сможет пробиться сквозь облака из-за отстутствия ветра. Зато будет не так уж холодно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.