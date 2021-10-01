Москвичам рассказали, какие изменения вступили в силу с 1 октября

С 1 октября вступили в силу сразу несколько изменений. У бюджетников вырастет зарплата. Прибавка положена военным, спасателям, силовикам.

Ежемесячные выплаты на детей до трех лет будут поступать только на карту "Мир". Новые правила ввели для потребительских кредитов – получить их будет труднее. Центробанк ужесточает условия получения займов для тех, кто и так накопил долгов, а также кредитов под высокий процент.

Кроме того, в частных клиниках, которые работают в системе ОМС, теперь можно вакцинироваться бесплатно. А с 15 октября в России начинается перепись населения. Ее должны была провести еще в прошлом году, но перенесли из-за коронавируса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.