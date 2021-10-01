Все столичные медики до конца года получат новую форму

Столичные медики получают новую форму. До конца года спецодежду выдадут 120 тысячам человек.

Каждый день форму получают примерно 900 человек: врачи, медсестры и другие сотрудники больниц и поликлиник.

Медики смогут сами выбрать для себя комплект, удобный и подходящий по размеру. Форма белого цвета, но будет отличаться в зависимости от должности, рассказали в департаменте здравоохранения Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.