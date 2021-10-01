Голикова сообщила, что в России не будут объявлять локдаун из-за COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не будут объявлять локдаун из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"Локдаун объявлять не будем", – сказала она РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что введение ограничительных мер на федеральном уровне из-за ситуации с коронавирусом в стране пока не планируется. Однако он отметил тенденцию роста заболеваемости коронавирусом в ряде регионов России.