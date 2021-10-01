В Москву вернулось бабье лето

Октябрь пришел в столицу с бабьим летом. Москвичам обещают небольшое потепление. В столице выглянет солнце.

В пятницу днем воздух прогреется до +13. Подробнее о том, какие градусы ждать в выходные, – в эфире телеканала Москва 24.