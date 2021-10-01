Москвичи смогут пожениться в 87 центрах "Мои документы"

В Москве увеличили количество офисов "Мои документы", где можно заключить брак. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, влюбленные теперь могут обратиться в 87 столичных центров госуслуг. Там можно пожениться в неторжественной обстановке, а также получить повторные документы ЗАГС.

Ракова отметила, что выдача повторных свидетельств и справок – одна из самых востребованных услуг. Часто люди хотят подтвердить родство или восстановить ветхие документы.

Более 30 тысяч жителей столицы уже воспользовались этой услугой и оценили ее удобство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.