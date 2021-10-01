В Москве увеличили количество офисов "Мои документы", где можно заключить брак. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Уточняется, что сотрудники прошли обучение по специальной программе.

Влюбленные могут обратиться в 87 столичных центров госуслуг. Там можно пожениться в неторжественной обстановке, а также получить повторные документы органов ЗАГС и ряд других услуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.