Россиянам рассказали, какие нововведения их ждут в октябре. В первую очередь это почувствуют бюджетники – у них вырастет зарплата. Прибавка положена военным, спасателям, силовикам.

Ежемесячные выплаты на детей до трех лет с этого месяца будут поступать только на карту "Мир". В случае если ее нет, деньги перечислят на банковский счет.

По новому начнут подходить к выдаче потребительских кредитов. С 1 октября банки перед тем, как их одобрить, будут учитывать долговую нагрузку заемщика, а Центробанк введет надбавки за риск по ним. Подробнее о других изменениях – в эфире телеканала Москва 24.