В РФ появилась новая схема мошенничества с наличными

В России появилась еще одна схема мошенничества с наличными. Об этом предупреждает ЦБ.

Впереди изменение дизайна российских банкнот – их начнут выпускать в 2022 году. И злоумышленники могут предлагать обменять старые деньги на якобы новые, говоря о денежной реформе.

В ЦБ отметили, что купюры старого и нового дизайна будут в обращении параллельно, поэтому не надо ничего менять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.