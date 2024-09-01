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01 сентября, 12:45

Общество

Всероссийская благотворительная акция "Дети вместо цветов" пройдет в 10 раз

Всероссийская благотворительная акция "Дети вместо цветов" пройдет в 10 раз

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В этом году пройдет 10-я ежегодная всероссийская благотворительная акция "Дети вместо цветов". Ее проводят Фонд помощи хосписам "Вера" и Детский хоспис "Дом с маяком".

В ее рамках 1 сентября школьники и их родители дарят учителю один букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, жертвуют в поддержку неизлечимо больных детей и молодых взрослых по всей России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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