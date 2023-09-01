Пентагон занялся тайной НЛО. В министерстве обороны США запустили сайт, посвященной подобным аномалиям. Согласно официальным заявлениям, там будут предоставлять информацию о неопознанных явлениях.

Евродепутаты настаивают на жесткой централизации власти в Евросоюзе. Проект реформирования ЕС подготовили и подписали сразу шесть членов Европарламента, входящие в комитет по конституционным делам. Они считают, что пора отказаться от единогласной системы принятия решений в Совете ЕС.

Экоактивисты прервали балет в лондонском театре, выступая против добычи нефти и газа. Протестующие потребовали, чтобы театр прекратил сотрудничество с банком, который финансирует добычу ископаемого топлива.