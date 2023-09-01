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Новости

01 сентября, 23:45

Общество

Пентагон занялся тайной НЛО

Пентагон занялся тайной НЛО

Новые правила поездок в поездах дальнего следования вступили в силу 1 сентября

"Московский патруль": лисиц обнаружили в багаже прилетевшего во Внуково пассажира

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Новости часа: Собянин доложил Мишустину о развитии "Московской электронной школы"

Пентагон занялся тайной НЛО. В министерстве обороны США запустили сайт, посвященной подобным аномалиям. Согласно официальным заявлениям, там будут предоставлять информацию о неопознанных явлениях.

Евродепутаты настаивают на жесткой централизации власти в Евросоюзе. Проект реформирования ЕС подготовили и подписали сразу шесть членов Европарламента, входящие в комитет по конституционным делам. Они считают, что пора отказаться от единогласной системы принятия решений в Совете ЕС.

Экоактивисты прервали балет в лондонском театре, выступая против добычи нефти и газа. Протестующие потребовали, чтобы театр прекратил сотрудничество с банком, который финансирует добычу ископаемого топлива.

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