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01 сентября, 15:45

Общество

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу

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На столичной улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда можно по телефону 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Все процедуры не занимают много времени.

"Живу в Курской области на границе. У меня дом находится так скажем на "пороховой бочке" – бьют, стреляют. Мужчина, должен защищать семью", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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