01 сентября, 15:45Общество
Будущие контрактники рассказали, почему решили отправиться на военную службу
На столичной улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда можно по телефону 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Все процедуры не занимают много времени.
"Живу в Курской области на границе. У меня дом находится так скажем на "пороховой бочке" – бьют, стреляют. Мужчина, должен защищать семью", – поделился один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.