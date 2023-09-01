Будущие контрактники в столице рассказали, почему приняли решение записаться на службу

На столичной улице Яблочкова продолжает работу единый пункт отбора на службу по контракту. Записаться туда можно по телефону 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, если есть. Все процедуры не занимают много времени.

"Я не первый, кто пошел туда. У меня друзья служат тоже. Мама с женой поплакали, но тоже понимают, если не мы, то кто?" – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.