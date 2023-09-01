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01 сентября, 11:30

Общество

Новые законы и нормы в РФ вступили в силу с 1 сентября

Новые законы и нормы в РФ вступили в силу с 1 сентября

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1 сентября в России вступили в силу новые нормы и законы. Например, при желании поменять управляющую компанию, то теперь делать это можно не чаще раза в год. А за газовым оборудование в многоквартирных домах будет следить одна газораспределительная компания.

Изменения коснулись и фармацевтической отрасли. С первого дня осени в аптеках могут попросить рецепт на лекарства, которые раньше можно было купить свободно.

Тем временем пенсионерам старше 80 лет начнут начислять повышенную базовую пенсию – 15 134 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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