Новые законы и нормы в РФ вступили в силу с 1 сентября

1 сентября в России вступили в силу новые нормы и законы. Например, при желании поменять управляющую компанию, то теперь делать это можно не чаще раза в год. А за газовым оборудование в многоквартирных домах будет следить одна газораспределительная компания.

Изменения коснулись и фармацевтической отрасли. С первого дня осени в аптеках могут попросить рецепт на лекарства, которые раньше можно было купить свободно.

Тем временем пенсионерам старше 80 лет начнут начислять повышенную базовую пенсию – 15 134 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.