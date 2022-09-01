Новости последнего часа: празднование Дня знаний в школах РФ прошло без происшествий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Празднование Дня знаний в школах России прошло без происшествий, сообщили в МВД РФ.

Крупный лесной пожар в Воротынском районе Нижегородской области ликвидирован. Об этом рассказал губернатор региона.

12 руферов задержали после покорения сталинской высотки в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.