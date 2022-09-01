В Москве более миллиона детей пошли в школы 1 сентября. В 2022 году рекордное количество первоклашек – почти 120 тысяч человек. И некоторые из учеников сядут за парты в новых школах.

Одна из них – на Шелепихинской набережной. Кроме современных классов, здесь есть полигон для занятий по робототехнике, зал хореографии и спортивные площадки. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.