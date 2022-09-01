Семь нововведений коснутся российских школ с 1 сентября

Семь нововведений коснутся школ с 1 сентября. Раз в неделю по понедельникам ученики и учителя будут поднимать флаг России и исполнять гимн.

В понедельник первым уроком будут "Разговоры о важном". На них буду обсуждать актуальные события в стране и ценности российского общества. Также будут проводить историческое просвещение в школах с первого класса.

Еще с младших классов начнут преподавать основы финансовой грамотности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.