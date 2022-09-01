Компания H&M начала искать новых сотрудников в России

H&M ищет новых сотрудников. Компания уже объявила об уходе из России, но пока еще распродает остатки со складов. В первые дни были огромные очереди, сейчас все спокойнее.

Зачем тогда нужны новые люди? И могут ли такие сотрудники рассчитывать на выплаты при увольнении, когда полки магазинов опустеют и придется освобождать помещения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.