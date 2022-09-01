Более 1 млн школьников отправились на линейки в Москве 1 сентября

Более одного миллиона школьников 1 сентября отправились на линейки в Москве. В этом году в городе рекордное число первоклассников – почти 120 тысяч.

Несмотря на резкий перепад температуры и аномальный холод, торжественные линейки состоялись. Как они проходили? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.