Москвичей предупредили о заморозках в предстоящие выходные

Первые заморозки ждут москвичей 3 и 4 сентября. Об этом сообщили в Росгидромете.

В ночь на 4 сентября обещают от 2 до 6 градусов. В данный момент в Москве всего 12 градусов. МЧС выпустило экстренное предупреждение, так как в городе обещают порывы ветра до 20 метров в секунду.

Небольшое потепление ждет москвичей в середине следующей недели. Как сообщают синоптики, бабьего лета в его классическом варианте не будет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.