Экипажу российской авиакомпании разрешили носить бороды и необычные прически

Одна из российских авиакомпаний разрешила экипажам носить бороды, необычные прически и иметь татуировки. Этого так долго добивались бортпроводники и пилоты.

Правда, лояльность проявляют лишь единичные работодатели. Другие даже бороду отпустить разрешают только по медицинским показаниям.

Как внешний вид экипажа может угрожать авиационной безопасности? И кто вообще принимает эти решения? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.