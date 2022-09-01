В 2022 году в Москве зафиксировали рекордное количество первоклашек

В 2022 году в Москве рекордное количество первоклашек – почти 120 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин. 1 сентября в столице открылись 29 новых детских садов и школ.

Одна из них находится на Шелепихинской набережной. Помимо учебных кабинетов, есть IT-полигон для практических занятий по моделированию и робототехнике. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.