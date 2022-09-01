Посетители пожаловались на ассортимент ресторанов "Вкусно – и точка". Ассортимент сузился.

Так, например, у комбо теперь другое наполнение. К бургеру предложили либо наггетсы, либо луковые кольца. Что происходит с меню? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.