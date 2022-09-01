Новости последнего часа: МЧС выпустило экстренное предупреждение по погоде в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС выпустило экстренное предупреждение по погоде. Порывы ветра в Москве могут достигать 20 метров в секунду.

Водителей электросамокатов в столице могут начать тестировать на знание ПДД. Об этом сообщили в ГИБДД.

Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась по всему миру. Об этом заявила ВОЗ.