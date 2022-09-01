Детские технопарки запустили программу профориентации "Открытый урок"

Детские технопарки запускают программу профориентации для школьников "Открытый урок". Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На мастер-классах ребятам помогут найти интересные увлечения и, возможно, определиться с будущей специальностью. Проект объединил детские технопарки "Менделеев-центр", "На Зорге", "Кулибин Про", "Наукоград", "Московский транспорт" и другие.

Там ребятам предложат попробовать свои силы в IT-дисциплинах, архитектуре, дизайне, робототехнике, 3D-моделировании и компьютерной анимации. Всех желающих в возрасте от семи до 17 лет ждут до конца месяца на открытые занятия. Для участия необходима онлайн-регистрация.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.