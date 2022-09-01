Завершился первый этап Всероссийского конкурса "Классная Тема"

Первый этап Всероссийского конкурса "Классная Тема" завершен. Педагоги, которые прошли отбор, примут участие в новом масштабном телешоу. Проект стартует на телеканале "Россия 1" при поддержке министерства просвещения.

Заявки на участие прислали тысячи учителей из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской народных республик. Несколько недель экспертный совет изучал их анкеты и видеовизитки.

В итоге Москву в полуфинале конкурса представят Марина Бастрыгина и Антон Низовцев. Они рассказали, как готовятся к урокам и ищут подход к ученикам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.