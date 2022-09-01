Около 17,5 млн школьников приступили к учебе в России

1 сентября в российские школы пришли на 500 тысяч учеников больше, чем годом ранее. Теперь посещать учебные заведения будут 17,5 миллиона человек.

С этого года каждый понедельник перед первым уроком будет проходить торжественное поднятие государственного флага РФ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.